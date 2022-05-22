Защитник Эвертона Виталий Миколенко стал одним из героев предматчевой программы лондонского Арсенала перед игрой 38 тура АПЛ.

Перед началом игры между Арсеналом и Эвертоном "канониры" подготовили предматчевые программы, в которых описали как игроков лондонского клуба, так и "ирисок".

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Каждый из игроков Эвертона получил прозвища с учетом их достижений в течение сезона или стиля игры. Например, Пикфорд – "номер один сборной Англии", Ришарлисон – "индивидуалист", Коулмэн – "капитан" и другое. Миколенко же досталось патриотическое "украинец".

Отметим, что Виталий, как и большинство основных игроков Эвертона, не попал в стартовый состав на игру с Арсеналом. "Ириски" выполнили свою главную задачу, спасшись от вылета из АПЛ в прошлом туре.

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