Эвертон после спортивного сохранения прописки в элите вынужден защищать свое имя и на финансовом поле.

Бернли и Лидс направили обращение руководителю АПЛ Ричарду Мастерсу по поводу возможных нарушений "ирисками" финансового фейр-плей, сообщает Sky Sports.

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Для клубов чемпионата Англии установлен "потолок чистых убытков" на уровне 105 млн фунтов за три сезона. Эвертон действительно превысил эту отметку, однако клуб оправдывается пандемией коронавируса, нанесшей дополнительный ущерб на 170 млн фунтов. Мерсисайдцы уверены, что смогут четко аргументировать свою позицию, если дело дойдет до суда.

Если же конкуренты добьются своего, то команде Виталия Миколенко грозит снятие очков и даже вылет из АПЛ. По спортивному принципу Эвертон уже гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ, а Лидс и Бернли в воскресенье заочно решат, кто станет третьим неудачником сезона 2021/22.

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