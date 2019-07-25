Украинцы в Лиге Европы: Сергийчук отличился ассистом, четыре победы из четырех

"Футбол 24" оперативно информирует о выступлениях украинских футболистов во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы и успехах их команд.

Сергей Шевчук отыграл весь матч за армянский Пюник – его команда дома победила недавнего соперника Динамо Яблонец (2:1).

Михаил Сергийчук отличился ассистом за Вентспилс – латвийская команда с двумя украинцами в составе разгромила Гзиру (4:0). Бывший форвард Ворсклы, Карпат и Десны помог забить четвертый гол, а Константин Махновский сохранил ворота "сухими".

Экс-голкипер Черноморца Сергей Литовченко удачно съездил с тбилисским Динамо в Азербайджан. Грузины одолели Габалу со счетом 0:2, однако наш земляк отсидел поединок в запасе.

Артем Гордиенко в полузащите Шерифа отыграл 85 минут победного матча с Партизани (0:1). Выездной успех в Албании приблизил молдаван в следующий раунд.

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Лига Европы. 2-й раунд квалификации, первые матчи

Пюник – Яблонец – 2:1

Голы: Миранян, 6, 30 – Долежал, 53

Вентспилс – Гзира – 4:0

Голы: Сварупс, 41, Монтейру, 50, Стуглис, 83, Айегун, 87

Габала – Динамо Тбилиси – 0:2

Голы: Куталя, 41, Даффе, 87

Партизани – Шериф – 0:1

Гол: Тамбе, 24