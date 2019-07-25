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Дебелко отличился необычным дебютным голом в еврокубках – пострадал чемпион Польши

22:02 66 Читати українською
Дебелко отличился необычным дебютным голом в еврокубках – пострадал чемпион Польши
Роман Дебелко с партнерами / Рига

Украинский нападающий Риги Роман Дебелко забил гол в ворота Пяст Гливице.

 

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы чемпион Польши Пяст Гливице принимает эстонскую Ригу, за которую выступает украинский нападающий Роман Дебелко.

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Именно 25-летний форвард открыл счет в матче на 22 минуте игры. Игрок польской команды отдавал пас на голкипера, а Дебелко пошел на перехват. Украинец в последний момент успел к мячу и обыграл вратаря соперника, который также вышел на мяч. Нападающий забивал уже в пустые ворота.

Заметим, что после первого тайма матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между Пястом Гливице и Ригой счет 0:1, гол Дебелко оказался единственным в первой половине встречи.

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Теги
Украинцы за рубежом Лига Европы Видеоновости Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига Пяст Гливице - Рига
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