Дебелко отличился необычным дебютным голом в еврокубках – пострадал чемпион Польши

Украинский нападающий Риги Роман Дебелко забил гол в ворота Пяст Гливице.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы чемпион Польши Пяст Гливице принимает эстонскую Ригу, за которую выступает украинский нападающий Роман Дебелко.

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Именно 25-летний форвард открыл счет в матче на 22 минуте игры. Игрок польской команды отдавал пас на голкипера, а Дебелко пошел на перехват. Украинец в последний момент успел к мячу и обыграл вратаря соперника, который также вышел на мяч. Нападающий забивал уже в пустые ворота.

Заметим, что после первого тайма матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между Пястом Гливице и Ригой счет 0:1, гол Дебелко оказался единственным в первой половине встречи.