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Украинцы в квалификации Лиги Европы: Дебелко не спас Ригу в поединке с Копенгагеном, Астана Григорчука прошла БАТЭ

21:52 33 Читати українською
Украинцы в квалификации Лиги Европы: Дебелко не спас Ригу в поединке с Копенгагеном, Астана Григорчука прошла БАТЭ
Астана вышла в групповой этап ЛЕ / Фото ФК Астана

Состоялись очередные ответные матчи последнего раунда квалификации Лиги Европы.

Лига Европы, плей-офф квалификации. Ответные матчи

Рига – Копенгаген – 1:0 (1:3)

Гол: Брисола, 75

БАТЭ – Астана – 2:0 (0:3)

Голы: Скавиш, 6, Яблонский, 85

Ференцварош – Судува – начало в 21:00 (0:0)

Риека Гент – начало в 21:00 (1:2)

Заря сыграла вничью с Эспаньолом в бешеном матче и вылетела из Лиги Европы

Риге нужно было сотворить чудо, что пройти в групповой этап, ведь Копенгаген обеспечил себе комфортный гандикап в два мяча после первой встречи. Однако, чуда не случилось. Латвийцы забили только один гол и покинули турнир. Сразу двое украинцев вышли в стартовом составе хозяев – форвард Роман Дебелко и хавбек Вячеслав Шарпар. Во втором тайме на поле появился еще один украинец – форвард Мирослав Славов, но дуэт соотечественников в атаке не сумел отличиться в матче результативными действиями.

Астана под руководством украинского специалиста Романа Григорчука без особых волнений приехала к БАТЭ, ведь гостей "грел" результат первой встречи (3:0). Белорусы быстро открыли счет, а под занавес матча удвоили преимущество. Однако, подопечные украинского тренера удержали результат и по сумме двух матчей (3:2) вышли в групповой этап ЛЕ.

Результаты всех матчей игрового дня можно посмотреть по ссылке.

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Астана Астана Лига Европы Роман Григорчук Роман Григорчук Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига Украинцы за рубежом Вячеслав Шарпар Вячеслав Шарпар Копенгаген Копенгаген БАТЭ БАТЭ
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