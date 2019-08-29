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Українці у кваліфікації Ліги Європи: Дебелко не врятував Ригу у двобої з Копенгагеном, Астана Григорчука пройшла БАТЕ

21:52 390 Читать на русском
Українці у кваліфікації Ліги Європи: Дебелко не врятував Ригу у двобої з Копенгагеном, Астана Григорчука пройшла БАТЕ
Астана вийшла у груповий етап ЛЄ / Фото ФК Астана

Відбулись чергові матчі-відповіді останнього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи, раунд плей-офф кваліфікації. Матчі-відповіді

Рига – Копенгаген – 1:0 (1:3)

Гол: Брісола, 75

Вилучення: Валеріанос, 90+4

БАТЕ – Астана – 2:0 (0:3)

Голи: Скавиш, 6, Яблонський, 85

Ференцварош – Судува – початок о 21:00 (0:0)

Рієка Гент – початок о 21:00 (1:2)

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Ризі потрібно було створити диво, що пройти в груповий етап, адже Копенгаген забезпечив собі комфортний гандикап у два м'ячі після першої зустрічі. Проте, дива не трапилось. Латвійці забили лише один гол і залишили турнір. Одразу двоє українців вийшли у стартовому складі господарів – форвард Роман Дебелко та хавбек В'ячеслав Шарпар. В другому таймі на полі з'явився ще один українець – форвард Мирослав Славов, але дует співвітчизників в атаці не зумів відзначитись у матчі результативними діями.

Астана під керівництвом українського фахівця Романа Григорчука без особливих хвилювань завітала до БАТЕ, адже гостей "грів" результат першої зустрічі (3:0). Білоруси швидко відкрили рахунок, а під завісу матчу подвоїли перевагу. Проте, підопічні українського тренера втримали результат і за сумою двох матчів (3:2) вийшли у груповий етап ЛЄ.

Результати всіх матчів ігрового дня можна переглянути за посиланням.

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Теги
Ліга Європи Українці за кордоном Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига В'ячеслав Шарпар В'ячеслав Шарпар Копенгаген Копенгаген БАТЕ БАТЕ
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