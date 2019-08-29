Українці у кваліфікації Ліги Європи: Дебелко не врятував Ригу у двобої з Копенгагеном, Астана Григорчука пройшла БАТЕ

Відбулись чергові матчі-відповіді останнього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи, раунд плей-офф кваліфікації. Матчі-відповіді

Рига – Копенгаген – 1:0 (1:3)

Гол: Брісола, 75

Вилучення: Валеріанос, 90+4

БАТЕ – Астана – 2:0 (0:3)

Голи: Скавиш, 6, Яблонський, 85

Ференцварош – Судува – початок о 21:00 (0:0)

Рієка – Гент – початок о 21:00 (1:2)

Зоря зіграла внічию з Еспаньйолом у шаленому матчі та вилетіла з Ліги Європи

Ризі потрібно було створити диво, що пройти в груповий етап, адже Копенгаген забезпечив собі комфортний гандикап у два м'ячі після першої зустрічі. Проте, дива не трапилось. Латвійці забили лише один гол і залишили турнір. Одразу двоє українців вийшли у стартовому складі господарів – форвард Роман Дебелко та хавбек В'ячеслав Шарпар. В другому таймі на полі з'явився ще один українець – форвард Мирослав Славов, але дует співвітчизників в атаці не зумів відзначитись у матчі результативними діями.

Астана під керівництвом українського фахівця Романа Григорчука без особливих хвилювань завітала до БАТЕ, адже гостей "грів" результат першої зустрічі (3:0). Білоруси швидко відкрили рахунок, а під завісу матчу подвоїли перевагу. Проте, підопічні українського тренера втримали результат і за сумою двох матчів (3:2) вийшли у груповий етап ЛЄ.

Результати всіх матчів ігрового дня можна переглянути за посиланням.