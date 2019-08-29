Риека – Гент: Пластун сравнял счет пушечным ударом с близкого расстояния

Украинский защитник Гента Игорь Пластун отметился голом в матче квалификации Лиги Европы против Риеки.

На 32-й минуте матча между Гентом и Риекой в рамках квалификации Лиги Европы команда из Хорватии открыла счет в матче.

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Уже через минуту паритет восстановил украинский защитник Гента Игорь Пластун. Защитник получил мяч у вратарской и нанес сильный удар в "девятку".

По состоянию на 50 минуту счет в матче между Риекой и Гентом ничейный – 1:1. Первый поединок завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийского клуба.

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