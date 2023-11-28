Минулі вихідні стали дуже продуктивними для наших легіонерів у провідних лігах Європи.

Відразу троє українців потрапили у символічні збірні за версією статистичного порталу WhoScored.

Мудрик спалився, конфлікт у Челсі, нова українська зірка в АПЛ – Забарного продають, а чемпіонському Зінченку погрожують

Олександр Зінченко опинився серед 11 найкращих АПЛ. Лівий захисник Арсенала врятував від гола і допоміг здобути мінімальну перемогу над Брентфордом.

Андрій Лунін у топі Ла Ліги. Голкіпер Реала зберіг ворота "сухими" на полі Кадіса.

Руслан Маліновський на позиції форварда у символічній збірній Серії А. Українець відзначився розкішним дебютним голом за Дженоа, хоча це й не допомогло здобути бодай очко у зустрічі з Фрозіноне.

"Ліва нога, яка наводить жах". Італія знову в захваті від магії Маліновського, його шедевр виправдав ціни на квитки