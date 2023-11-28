Українці домінують у топ-чемпіонатах – Зінченко, Лунін і Маліновський потрапили до символічних збірних
Минулі вихідні стали дуже продуктивними для наших легіонерів у провідних лігах Європи.
Відразу троє українців потрапили у символічні збірні за версією статистичного порталу WhoScored.
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Олександр Зінченко опинився серед 11 найкращих АПЛ. Лівий захисник Арсенала врятував від гола і допоміг здобути мінімальну перемогу над Брентфордом.
Андрій Лунін у топі Ла Ліги. Голкіпер Реала зберіг ворота "сухими" на полі Кадіса.
Руслан Маліновський на позиції форварда у символічній збірній Серії А. Українець відзначився розкішним дебютним голом за Дженоа, хоча це й не допомогло здобути бодай очко у зустрічі з Фрозіноне.
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