Евро-2024 U-17, предварительный квалификационный раунд, 1 тур

Финляндия – Украина – 2:2

Голы: Силтанен, 70, Меро, 76 – Бондарь, 67, Кангасниеми, 87 (аг)

Команда 2007 года рождения под руководством Владимира Езерского попала в одну группу с Германией, Финляндией и Лихтенштейном (последние – хозяева квартета). В элит-раунд квалификации проходили 2 команды из каждой группы и 5 лучших третьих мест из 13.

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Первый тайм против Финляндии оказался очень скучным, но после перерыва началась перестрелка. Счет открыли подопечные Езерского. Дмитрий Богданов накрутил соперника в штрафной и прострелом нашел Бондаря. Счастье "сине-желтых" оказалось недолгим. Голкипер Байера Александр Петренко не справился с простеньким ударом Силтанена по центру.

Сборная Украины развалилась, дав сопернику еще 2 супершанса Коуккумяки простил, а вот Меро с подбора влепил в девятку – здесь уже никаких вопросов к Петренко.

Спасти очко помог курьез в исполнении соперника. Тот же Богданов без особых надежд запустил мяч в зону, где был только Кангасниеми. Центрбек финнов решил сбрасывать вратарю, но тот сам летел на перехват – автогол и финальные 2:2. Следующий матч Украина проведет 18 октября против Лихтенштейна.

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