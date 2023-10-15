Євро-2024 U-17, попередній кваліфікаційний раунд, 1 тур

Фінляндія – Україна – 2:2

Голи: Сілтанен, 70, Меро, 76 – Бондар, 67, Кангасніємі, 87 (аг)

Команда 2007 року народження під керівництвом Володимира Єзерського потрапила в одну групу з Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном (останні – господарі квартету). У еліт-раунд кваліфікації проходили 2 команди з кожної групи і 5 найкращих третіх місць з 13.

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Перший тайм проти Фінляндії виявився дуже нудним, але по перерві почалася перестрілка. Рахунок відкрили підопічні Єзерського. Дмитро Богданов накрутив суперника у карному майданчику і прострілом знайшов Бондаря. Щастя "синьо-жовтих" виявилось недовгим. Голкіпер Байєра Олександр Петренко не впорався з простеньким ударом Сілтанена по центру.

Збірна України розвалилась, давши супернику ще 2 супернагоди. Коуккумякі пробачив, а от Меро з підбору вліпив у дев'ятку – тут вже жодних питань до Петренка.

Врятувати очко допоміг курйоз у виконанні суперника. Той-таки Богданов без особливих надій запустив м'яч в зону, де був тільки Кангасніємі. Центрбек фіннів вирішив скидати воротарю, але той сам летів на перехоплення – автогол і фінальні 2:2. Наступний матч Україна проведе 18 жовтня проти Ліхтенштейна.

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