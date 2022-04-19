Коммерческий директор Александра Зинченко Артем Рябов рассказал об идее и организации товарищеской встречи между украинской и английской сборными.

"Это была моя инициатива, которую поддержала УАФ. Я связался с Ассоциацией футбола Англии с предложением провести товарищеский матч перед игрой плей-офф с Шотландией. Пока мы на ранних этапах переговоров.

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Хотя англичане и говорили, что они не собираются проводить никаких товарищеских матчей, мы понимаем, что сейчас особый случай. Хотим все средства направить на помощь пострадавшим от войны украинцам. Англия поддержала нас в этом.

Я надеюсь, что у нас все получится. Если это так, то матч состоится в конце мая. В преддверии официальной игры сборной Украины против Шотландии", – цитирует Рябова Telegram-канал ВЗІБРНА.

Напомним, "сине-желтые" 1 июня должны сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022. Победитель пары встретится с Уэльсом в битве за право поехать на Мундиаль в Катар.

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