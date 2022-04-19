Комерційний директор Олександра Зінченка Артем Рябов розповів про ідею та організацію товариської зустрічі між українською та англійською збірними.

"Це була моя ініціатива, котру підтримала УАФ. Я звязався з Асоціацією футболу Англії з пропозицією провести товариський матч перед грою плей-офф з Шотландією. Наразі, ми на ранніх етапах переговорів.

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Хоч англійці і говорили, що вони не збираються проводити жодних товариських матчів, ми розуміємо, що зараз – особливий випадок. Хочемо всі кошти скерувати на допомогу українцям, які постраждали від війни. Англія підтримала нас у цьому.

Я сподіваюся, що у нас все вийде. Якщо це буде так, то матч відбудеться наприкінці травня. Напередодні офіційної гри збірної України проти Шотландії", – цитує Рябова Telegram-канал ВЗІБРНА.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 1 червня мають зіграти з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022. Переможець пари зустрінеться з Уельсом у битві за право поїхати на Мундіаль до Катару.

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