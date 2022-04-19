Ярмоленко намекнул, когда завершит выступления за сборную Украины
Украинский легионер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что пока не планирует уходить из национальной команды, даже если она не выйдет на ЧМ-2022.
"Я не хочу пока заканчивать со сборной. У меня есть силы, я приношу пользу – я готов играть и отдаваться полностью.
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Как только почувствую, что где-то уступаю молодым ребятам, или мне главный тренер намекнет или в лицо все скажет – я спокойно пожму руки и уйду из сборной с высоко поднятой головой", – заявил Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".
Напомним, Андрей провел за главную команду страны 106 матчей, в которых забил 44 гола.
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