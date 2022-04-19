Украинский легионер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что пока не планирует уходить из национальной команды, даже если она не выйдет на ЧМ-2022.

"Я не хочу пока заканчивать со сборной. У меня есть силы, я приношу пользу – я готов играть и отдаваться полностью.

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Как только почувствую, что где-то уступаю молодым ребятам, или мне главный тренер намекнет или в лицо все скажет – я спокойно пожму руки и уйду из сборной с высоко поднятой головой", – заявил Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, Андрей провел за главную команду страны 106 матчей, в которых забил 44 гола.

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