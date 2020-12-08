Тренерский штаб Андрея Шевченко уже может строить план подготовки к ближайшим поединкам отбора на чемпионат мира-2022.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь матчей квалификации на Мундиаль. В первом раунде "сине-желтые" сразу встретятся с действующим триумфатором турнира.

"Мы попали в очень серьезную группу": Шевченко оценил результаты жеребьевки квалификации к ЧМ-2022

Франция – Украина – 24 марта

Украина – Финляндия – 28 марта

Украина – Казахстан – 31 марта

Казахстан – Украина – 1 сентября

Украина – Франция – 4 сентября

Финляндия – Украина – 9 октября

Украина – Босния и Герцеговина – 12 октября

Босния и Герцеговина – Украина – 16 августа

Напомним, чтобы выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира в Катаре, украинцам нужно занять первую строчку группы. Если команда финиширует второй, то примет участие в плей-офф, где 12 команд разыграют между собой три путевки на Мундиаль.

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