Тренерський штаб Андрія Шевченка може будувати план підготовки до найближчих поєдинків відбору на чемпіонат світу-2022.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував календар матчів кваліфікації на Мундіаль. У першому раунді "синьо-жовті" одразу зустрінуться з чинним тріумфатором турніру.

"Ми потрапили до дуже серйозної групи": Шевченко оцінив результати жеребкування кваліфікації до ЧС-2022

Франція – Україна – 24 березня

Україна – Фінляндія – 28 березня

Україна – Казахстан – 31 березня

Казахстан – Україна – 1 вересня

Україна – Франція – 4 вересня

Фінляндія – Україна – 9 жовтня

Україна – Боснія і Герцоговина – 12 жовтня

Боснія і Герцоговина – Україна – 16 листопада

Нагадаємо, щоб вийти напряму у фінальну частину чемпіонату світу у Катарі українцям потрібно посісти першу сходинку групи. Якщо команда фінішує другою, то візьме участь у плей-офф, де 12 команд розіграють між собою три путівки на Мундіаль.

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