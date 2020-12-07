Главный тренер сборной Украины поделился мыслями относительно соперников своей команды, с которыми придется бороться за право попасть на чемпионат мира 2022 года.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем, мы играли против этой команды в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда матчи с финнами были сложными, сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.

Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда мы сможем рассуждать подробнее", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами побороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп