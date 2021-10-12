Евро-2022 U-19. Первый раунд квалификации, 3 тур

Польша – Украина – 2:2

Голы: Александр Букса, 12 Удод, 31 (авт.) – Ярмолюк, 45+1 (пен.), Удод, 83

Украина выиграла оба стартовых матча отбора Евро-2022 и подходила к 3 туру уверенным лидером группы 5. По 2 лучших коллектива каждого квартета первого этапа квалификации сыграют в элит-раунде, по итогам которого победители 7 групп получат путевки в финальную часть турнира, который летом 2022 года примет Словакия. Команда Езерского набрала 6 очков, поэтому в нынешнем поединке против хозяев отчетного отбора ее устроило бы даже любое поражение, кроме разгромного.

Польша – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2022 U-19 (видео)

Возможно, именно турнирный расклад несколько расслабил наших талантов, но первый тайм они провели очень плохо в обороне. Две атаки правым флангом от Мариуша Форнальчика, которому предоставляли слишком большую свободу в индивидуальных действиях, закончились полным провалом. После 30 минут игры Украины горела 0:2. Сначала капитан "сине-желтых" Очеретько при сомнительных обстоятельствах нарушил правила в своей штрафной (а был ли вообще фол?). Александр Букса реализовал уже третий пенальти на этом турнире. А потом Удод опередил того же форварда Дженоа и отправил мяч в пустые ворота.

Украина не заслуживала такого счета, поскольку в атаке очень нравилась. Особенно зажигали на правом краю 17-летний Егор Ярмолюк (полузащитник СК Днепр-1 стабильно накручивал по 2-3 защитника и пробивал) и динамовец Назар Волошин. Последний заработал уже третий пенальти за 3 тура. Ярмолюк забил свой гол в третьем подряд матче. Первый с 11-метровой отметки, ведь раньше пробивали другие футболисты. Арендованный Мариуполем талант Шахтера Очеретько, который в первом тайме попал дальним ударом в перекладину, в конце встречи пробил в штангу со штрафного. Удод исправился за автогол, добив в пустые ворота.

Главный тренер юношеской сборной Владимир Езерский получил после этого вторую желтую за то, что объяснял что-то Ярмолюку прямо на поле. Это удаление уже ни на что не влияло. Наша сборная U-19 после замен во втором тайме выглядела значительно целостнее, доведя статистику попаданий в створ до 8:2 в свою пользу. Поляки имели определенное преимущество в этой игре только на стандартах и ​​при подачах с игры. Украинцы показали значительно больше креатива, чем хозяева. Очеретько, Ярмолюк, Волошин очень понравились и польским комментаторам, и в целом на турнире. Первое место Украины вполне закономерно.