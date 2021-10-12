Підопічні Руслана Ротаня після розгромної поразки у Франції опустилися на друге місце в групі Н, відставши від "Ле Бльо" на один заліковий бал і на стільки ж випереджаючи збірну Фарерських островів U-21. Сербія мала на два очки менше, Вірменія – на три. В таких умовах ще одна осічка могла дорого коштувати, тож у домашньому поєдинку проти Фарерів нашій молодіжці була потрібна тільки перемога. Щоправда, закидувати капелюхами гостей українці не мали права, адже острів'яни грали внічию з Францією.

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У складі "синьо-жовтих" була проведена відчутна ротація. Дискваліфікованого Таловєрова в центрі оборони замінив 18-річний Боль, який дебютував за U-21. Михайленко присів у запас, поступившись місцем Мудрику, а на вістрі атаки замість Кухаревича вийшов В'юнник.

Україна вважалася однозначним фаворитом зустрічі. У першому таймі це стало очевидно і на полі – фарерці не створили жодного моменту, та і загалом за центральне коло вони переходили дуже рідко. Господарі контролювали темп гри й плели комбінації на чужій третині, домінуючи в кожному епізоді й на будь-яких ділянках. Вже на 8-й хвилині такий футбол міг вилитись у взяття воріт, однак Бондаренко після прострілу Мудрика не влучив по м'ячу, а Назаренко метрів з 20-ти пробив вище воріт. На 10-й Бондаренко по м'ячу влучив, але його удар метрів з 10-ти полетів у небо. Після цього в штрафний пройшло ще кілька небезпечних передач без завершення.

На 17-й хвилині в гру вступав голкіпер Мьорк – Криськів виконав класний навіс на лінію воротарського, В'юнник головою замкнув його, однак воротар витягнув сферу з-під поперечки. На 20-й він виконав ще один сейв, врятувавши після вривання Мудрика на край штрафного. Втім, на 24-й хвилині Мьорку таки довелося виймати м'яч із сітки: Мудрик з кутового виконав щось схоже на сухий лист, а захисник Едмундссон підрізав "круглого" в дальній кут власних воріт – 1:0!

Після забитого голу українці взяли паузу в активності, аби перевести дух й притиснути суперника в останній третині першого тайму. Початок новій хвилі атак поклав Вівчаренко, який ударом головою метрів з семи замикав закидання від Бондаренка – Мьорк парирував! Ще за дві хвилини Криськів влетів на правий край штрафного, опинившись перед воротарем і пробивши повз нього, однак м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою! На 37-й В'юнник зайшов з лівого краю, вистріливши по воротах – Мьорк виставив руку й врятував Фарери.

Голкіпер спіймав кураж, але на допомогу "синьо-жовтим" знову прийшов Едмундссон. Надивившись на сейви свого партнера, він на 40-й хвилині теж виставив руку, заблокувавши простріл, а рефері без вагань призначив пенальті. На повторах здалося, що м'яч влучив у корпус, однак українців це вже не хвилювало. На емоційному піднесенні підопічні Руслана Ротаня вирішили повторити трюк Мессі-Суареса з середини 2010-х – Судаков замість удару з "позначки" покотив на Бондаренка. Втім, Валерій не зміг пробити Мьорка!

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/F7QqRcrlF8 — Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 12, 2021

Перед свистком на перерву господарі могли подвоїти свою перевагу внаслідок прострільної передачі з вдалим відскоком на лінію воротарського. Мудрик готовий був замикати, але Мьорк випередив його. Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0 на користь України U-21. Другий гол "синьо-жовтих" здавався лишень питанням часу.

Втім, у другому таймі справи пішли не так круто. Підопічні Руслана Ротаня продовжували домінувати, розкатуючи м'яч, вриваючись у карний майданчик і демонструючи високий темп гри, однак із загостренням все було дуже сумно – до 70-х хвилин українці не створили жодного явного моменту. Сич і Бондаренко метрів з 20-ти стріляли по горобцях, замикання Мудрика метрів з 10-ти накрили захисники, а класна комбінація за участі Боля, Бондаренка й В'юнника завершилась заблокованим пострілом Валерія. Фарери нічим не відповідали, але рахунок на табло змушував вболівальників нервувати.

Руслан Ротань на 70-й хвилині провів подвійну заміну, випустивши Желізка й Супрягу замість Назаренка й Судакова. Україна забігала краще, нарешті почавши загострювати. Так, на 74-й хвилині Супряга отримав передачу на хід від Мудрика й вистрілив низом з правого краю штрафного – Мьорк парирував ногами. На 76-й Мудрик прийняв крос від Вівчаренка й з центру карного майданчика пробив у голкіпера Ще кращий шанс прилетів на 80-й: Мудрик виконав навіс на лівий край штрафного, В'юнник головою замкнув дуже неоковирно, але м'яч по високій дузі почав приземлятися під поперечину – на жаль, він влучив саме в неї.

На 85-й хвилини В'юнник змарнував ще кращу нагоду закрити гру: Сич прорвався правим флангом і прострілив на дальню стійку, захисники пролетіли повз м'яч, а Богдан пробив метрів з восьми – вище воріт! Після цього Руслан Ротань замінив форварда на Кухаревича. Микола теж взяв участь у кільох епізодах біля штрафного та в ньому, але забити українцям так і не вдалося. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу нашої молодіжки.

Таким чином, Україна U-21 набрала 9 очок, піднявшись на першу позицію в групі Н, але вже через дві хвилини Франція U-21 може повернути лідерство. Фарерські острови U-21, маючи 5 залікових балів, опустилася на п'яту сходинку.

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