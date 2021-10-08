Молодежная сборная Украины, играя в меньшинстве с 27-й минуты, потерпела сокрушительное поражение от сверстников из Франции в матче отбора к Евро-2023 U-21. Отчет читайте на "Футбол 24".

Подопечные Руслана Ротаня подходили к встрече со сборной Франции в статусе лидеров группы Н, одержав победы над Сербией U-21 и Арменией U-21. Первое место выводит на чемпионат Европы напрямую, однако отрыв от конкурентов у нашей команды невелик. От второй позиции украинцев отделяло одно очко, а от французов и сербов – всего два. Таким образом, победа в Бресте имела для "сине-желтых" стратегически важное значение.

Ротань: По потенциалу сборная Украины намного лучше Франции

"Ле Блё" после двух подряд ничьих на старте отбора была нужна только победа. На трибунах был аншлаг, а в составе французов – сплошные звезды поколения. Мелье (Лидс), Бадиашиль (Монако), Калюлю (Милан), Адли (Байер), Гуйри (Ницца), Тюрам (Ницца), Салиба (Марсель), Какере (Лион), Диоп (Монако) – все эти футболисты играют или в основе своих клубов, либо находятся в основной обойме. На их фоне делегация от Ланса и Ренна (Калимуенда-Муинга и Трюффьер) выглядела ноунеймами. А в запасе еще были Шерки и Гюсто (Лион), которые заявлены на ЛЧ.

Словом, легкой прогулки украинцы ожидать не могли, однако столь тяжелый первый тайм трудно было даже представить. Французы еще в первые полчаса провели три выхода один на один. Адли и Гуйри завершали их выстрелами с минимальных дистанций, однако Нещерет парировал. Также с острого угла, опередив Таловерова, бил Калимуендо-Муинга (мяч попал во внешнюю сторону сетки), а Бадиашиль метров с шести замыкал навес с углового – получилось неточно.

Украина не только не отвечала своими ударами – наши футболисты даже за центр поля выходили редко, хотя какого-то безумного прессинга "Ле Блё" не оказывали. "Сине-желтые" просто не успевали за соперником,что вылилось в катастрофу на 27-й минуте – Таловеров пошел в подкат против Трюффьера и получил прямую красную карточку. Руслану Ротаню пришлось снимать с игры Назаренко, выпуская Дубко.

На 37-й минуте Валерий спас Украину, в последний момент выбив прострел Гуйри на 11 метров, однако перед свистком на перерыв Франция таки дожала нашу команду. На 40-й минуте Калюлю прорвался по правой линии штрафной, развернулся в окружении защитников и выкатил пас на Калимуендо-Муингу, а тот вторым касанием пробил метров с 16-ти – Нещерет задел мяч, но тот все равно залетел в ворота. 1:0! Еще через три минуты пришлось вынимать второй мяч – это Диоп шедевральным выстрелом с дальней дистанции попал в правую девятку. 2:0.

Украина практически сразу ответила голом Кухаревича, однако его не засчитали из-за очевидного офсайда. В итоге, отдыхать футболисты отправились при комфортном преимуществе французов. Кошмар.

В раздевалке Руслан Ротань провел двойную замену, выпустив Желизко и Вьюнника вместо Кухаревича и Крыськива. Этот ход ничем не помог. Франция сразу же захватила контроль над мячом и начала проводить момент за моментом, особенно издевался над украинцами Гуйри. На 51-й минуте Амин "шведой" вырезал навес на линию вратарской, откуда пробил Калюлю – высоковато. На 53-й он же вошел в штрафную и попытался вырезать подачу "рабоной" – Нещерет поймал мяч, однако уже через минуту его пришлось вынимать из сетки. Гуйри выкатил передачу на левый край штрафной, а Адли спокойно выстрелил в дальний угол. 3:0.

После этого французы провели тройную замену. Вместо Бадиашиля, Калимуенды-Муинги и Диопа вышли Баде, Шо и Шерки. Руслан Ротань в этот же момент выпустил Мудрика и Билошевского, сняв с игры Судакова и Бондаренко. К сожалению, эти перестановки опять не помогли Украине. "Ле Блё" провели несколько опасных атак без завершения, а на 68-й минуте они забили четвертый гол – Шо выполнил пас на правый край штрафной, а Шерки, эффектно развернувшись, пробил мимо Нещерета. 4:0.

Франция стала забавляться с Украиной, сбавив темп и позволяя "сине-желтым" проводить какие-то атаки, но довести хотя бы один контрвыпад до удара гостям не удавалось. За это пришло наказание на 80-й минуте, причем оно оказалось очень суровым. Гуйри черпачком запустил передачу на левый край штрафной, а Адли с острого угла умудрился попасть в дальнюю штангу – мяч отскочил на Гуйри, однако его добивание вышло очень неточным. Впрочем, на пути "круглого" оказался Шерки. Рикошетом от хавбека Лиона сфера полетела в правый нижний. Нещерет тянулся к ней, но не спас. 5:0.

В эндшпиле встречи Франция катала мяч на нашей трети целыми минутами под дружное "Оле!" от детей с трибун. Это было издевательство. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромное поражение сборной Украины со счетом 5:0, после которого "Ле Блё" захватили лидерство в группе Н. Реабилитироваться за катастрофу в Бресте подопечные Руслана Ротаня смогут 12 октября в Запорожье, в матче против молодежки Фарерских островов.

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