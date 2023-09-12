Тренерский штаб молодежки выбрал футболистов, которые будут иметь шанс начать борьбу за попадание на чемпионат Европы.

Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил заявку на поединок против Северной Ирландии, сообщает официальный сайт УАФ.

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В список избранных попали 23 игрока. Наибольшее представительство получил Рух (4 игрока) и Динамо (3 исполнителя). Чести представлять легионеров удостоился лишь Егор Ярмолюк из английского Брентфорда.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (СК Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Арсений Батагов, Антон Боль (оба – Заря), Даниил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбык (оба – Рух), Владимир Салюк (Черноморец), Андрей Булеза (Минай).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – Динамо), Валентин Рубчинский (СК Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Максим Брагарь (Черноморец), Иван Лосенко (Шахтер), Евгений Павлюк (Ворскла), Кирилл Сигеев (Александрия).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).

Напомним, матч между Украиной и Северной Ирландией состоится уже сегодня 12 сентября, в 19:30.

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