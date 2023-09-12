Тренерський штаб молодіжки обрав футболістів, які матимуть шанс розпочати боротьбу за потрапляння на чемпіонат Європи.

Наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив заявку на поєдинок проти Північної Ірландії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До списку обраних потрапили 23 гравці. Найбільше представництво отримав Рух (4 гравці) та Динамо (3 виконавці). Честі представляти легіонерів удостоївся лише Єгор Ярмолюк з англійського Брентфорда.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (СК Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Арсеній Батагов, Антон Боль (обидва – Зоря), Данило Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – Рух), Володимир Салюк (Чорноморець), Андрій Булеза (Минай).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Валентин Рубчинський (СК Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Іван Лосенко (Шахтар), Євген Павлюк (Ворскла), Кирило Сігєєв (Олександрія).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан В'юнник (Шахтар).

Нагадаємо, матч між Україною та Північною Ірландією відбудеться вже сьогодні 12 вересня, о 19:30.

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