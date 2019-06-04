Украина U-21 – Кипр U-21 – 3:0 – видео голов и обзор матча

Украинцы одержали уверенную победу над своими ровесниками из Кипра. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Мемориал Лобановского, полуфинал

Украина U-21 – Кипр U-21 – 3:0

Голы: Кожушко, 29 Папамихаил (аг), 46, Топалов, 57

Сборная Украины контролировала игру на протяжении всего первого тайма, но до острых моментов дело доходило крайне редко. В конце концов, открыть счет нам помог соперник. Голкипер киприотов опрометчиво вышел из ворот и не смог попасть по мячу. Этим воспользовался полузащитник Олег Кожушко, который точно пробил с довольно острого угла.

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В дебюте второй половины "сине-желтые" сняли все вопросы о победителе встречи. И снова не обошлось без неловких действий защитной линии гостей. Папамихаил срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга. Добил нефартовых островитян нападающий Дмитрий Топалов, который принадлежит донецкому Шахтеру.

В финале, который состоится 5 июня, подопечные Руслана Ротаня встретятся со сборной Израиля.

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