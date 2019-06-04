Україна U-21 – Кіпр U-21 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Українці здобули впевнену перемогу над своїми ровесниками з Кіпру. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Меморіал Лобановського, півфінал

Україна U-21 — Кіпр U-21 – 3:0

Голи: Кожушко, 29, Папаміхаїл (аг), 46, Топалов, 57

Збірна України контролювала гру упродовж всього першого тайму, але до гострих моментів справа доходила вкрай рідко. Зрештою, відкрити рахунок нам допоміг суперник. Голкіпер кіпріотів необачно вийшов з воріт і не зміг влучити по м'ячу. Цим скористався півзахисник Олег Кожушко, який точно пробив з доволі гострого кута.

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У дебюті другої половини "синьо-жовті" зняли усі питання щодо переможця зустрічі. І знову не обійшлося без незграбних дій захисної лінії гостей. Папаміхаїл зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. Добив нефартових острів'ян нападник Дмитро Топалов, який належить донецькому Шахтарю.

У фіналі, який відбудеться 5 червня, підопічні Руслана Ротаня зустрінуться зі збірною Ізраїлю.

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