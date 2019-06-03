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Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"

15:55 4284 Читать на русском
Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"
Андрій Лунін після матчу збірної України U-20 на ЧС-2019
Тарас Котів Тарас Котів

Збірна України U-20 має, можливо, найкращий шанс здолати вічну межу на Чемпіонаті світу. Її суперником в 1/8 фіналу ЧС-2019 є Панама – команда, яка вже перевершила саму себе.

 

Україна U-20 традиційно вийшла у плей-офф Чемпіонату світу, але далі у наших хлопців завжди вичерпувався запас міцності – 3 поспіль вильоти на стадії 1/8 не можуть не хвилювати перед зустріччю з командою, яку ми вже на Мундіалі колись обігравали. Сталося це на груповому етапі молодіжного ЧС-2005 – Панама U-20 поступилась українцям з рахунком 1:3 з дублем тоді ще мегаперспективного динамівця Олександра Алієва та голом Максима Фещука.

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Зараз розклад сил дещо змінився. Молодіжна збірна України вже втретє фінішувала на 1-му місці у своїй групі, що дозволило претендувати на потенційно слабшого суперника (утім, раніше це їй слабо допомагало). Цікаво, що завжди при цьому наші грали у квартеті зі збірною США. А ось наші нові суперники, панамці здобули свою історичну дебютну перемогу в історії молодіжних чемпіонатів світу.

Для них це дебютний вихід у плей-офф – історичне досягнення їм дало 4-е місце серед найкращих третіх команд, обійшовши в цьому рейтингу Португалію, яка била юних українців на Євро-2018 5:0, завдяки різниці голів. Україна, звичайно, зобов'язана проходити такого суперника, однак легко точно не буде – опонент використовує майже дзеркальну тактику. Адже Панама, як і команда Петракова, полюбляє віддавати м'яч опоненту. У матчі проти молодіжної збірної Франції наш суперник володів ним лише 20% часу. Перемога над Саудівською Аравією прийшла з 36% контролю панамців, які абсолютно найгірші за цими показниками на турнірі.

Наші хлопці поступались у володінні всім суперникам у групі, а загалом на Мундіалі ледь входять у топ-20 за цим показником. З точністю передач загалом і в атакувальній зоні, зокрема, ми аналогічно пасемо задніх. Зате ми в десятці найкращих за середнім показником небезпечності ударів суперників – і самі поводимось скромно, і чужим не даємо розгулятись. Цікавий факт – українські юніори виграли свою групу, хоча завдали 8 ударів у площину, а 9 разів дозволили суперникам влучати у ціль. Україна і Панама перевершують за кількістю пострілів загалом лише 4 команди, які вже вилетіли – Катар (25), Гондурас (23), Саудівську Аравію (21) і Таїті (14).

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У нас також меше ключових і небезпечних передач, ніж у суперника. Тож не дивно, що навіть Панама, яка за більшістю основних показників входить у топ-5 найгірших на ЧС-2019 U-20, створила моментів на більше очікуваних голів, ніж українці (3,25 xG проти 2,43), хоча забила на 1 м'яч менше. Закономірно, що за таких умов закордонні журналісти в основному виділяють гравців нашої оборонної лінії. Особливу похвалу отримав Денис Попов, на позицію якого в Динамо, схоже, купують гравця з Гани. Центрбек забив 2 переможні голи, але й в обороні виглядає потужно. Денис виграв 16 з 20 своїх повітряних дуелей, програвши лише 3.

Журналіст авторитетного іспанського видання Marca Альберто Рубіо включив 20-річного динамівця до своєї символічної збірної групового турніру, як і голкіпера Реала Андрія Луніна. Лише через обмеження у 2 футболісти з кожної країни у його дрім-тім не потрапив і ще один динамівець, Сергій Булеца. Панамський журналіст Альваро Мартінес називає Попова кілером в ударах головою. Булеца ж, який забив 1 гол і віддав 2 переможні асисти, на його думку є мозком "синьо-жовтої" дружини.

Лунін, якого кличуть повертатися у збірну України після 1/8 фіналу, традиційно останнім часом став героєм іспанської преси. Ще б пак, рятував у матчі проти США, відіграв сухий матч з Катаром і парирував пенальті від Нігерії. "Це ідеальна вітрина для нього, щоб показати свої претензії на місце другого воротаря Реала, і він усвідомлює свій шанс. Лунін став вирішальним для збірної України на груповому етапі, виглядаючи одним з найбільш вражаючих гравців на Мундіалі U-20", – пише мадридський AS.

Американський журналіст Зак Лові пише, що не впевнений, чи є на цьому турнірі кращий воротар за "фантастичного українця". Marca також відзначає подвиги Андрія. "На базі у Вальдебебас нікого немає. Як і на Бернабеу. Та це не означає, що у спортивному сенсі нічого не відбувається. Є хтось, хто грає у футбол і має вплив на майбутнє Реала. Серед героїв Чемпіонату світу U-20, який триває у Польщі є хлопець, на якого Мадрид поставив ще рік тому.

Останні місяці, мабуть, не були найгіршими для нього, хоча Реал очікував більшого. У Леганесі він не мав достатньо шансів, але тепер може повернутись на Бернабеу і стати повноправним членом команди. Лунін є зіркою молодіжної збірної України, ставши одним з одкровень турніру. Його фірмовим знаком стають пенальті. У цьому сезоні Андрій парирував 3 удари з позначки, тоді як суперники виконали 5 спроб, хоча й не отримував багато шансів від Маурісіо Пеллегріно.

Чемпіонат світу є ідеальним шансом для Луніна віднайти ігровий ритм після середнього сезону. Реал розраховує на нього в наступному сезоні, хоча Леганес намагається продовжити оренду ще на сезон. Задум у Мадриді такий: українець має стати воротарем №2, хоча до цього прагне також Лука Зідан, третій воротар "королів" в останньому сезоні. Остаточне рішення за Зінедіном Зіданом.

А наразі Лунін робить свою справу в Польщі та стереже ворота України, як тільки може. Його чекає новий виклик 3-го червня у місті Тихи, де його команда зустрінеться з Панамою", – пише Marca у матеріалі під назвою "Лунін тисне на Реал... з Польщі". Тим дивніші намагання Андрія Шевченка якнайшвидше забрати його у національну збірну, де він, радше за все, просто виконуватиме роль лише запасного в Андрія Пятова.

Сітка виводить збірну України в разі перемоги над Панамою на Колумбію, яка лише по пенальті дотиснула Нову Зеландію. Суперник цікавий, але не гранд – тягатися можна. Звісно, натужний стиль гри команди Петракова не може давати впевненості ні в чому – "синьо-жовті" здатні як ляснути фаворита (США), так і бути на межі провалу з аутсайдером (Катар). Однак помріяти про півфінал дуже вже хочеться – це там вже або Італія, або Аргентина, а перед ним суперники в зоні досяжності.

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