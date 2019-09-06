Украина U-21 – Финляндия U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана Ротаня

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение от Финляндии (0:2) на старте отбора Евро-2021.

"Проигрывать всегда неприятно. Стартовые матчи нередко проходят в таком ключе, когда ты имеешь территориальное преимущество, создаешь моменты, но мяч не идет в ворота. Это свойственно молодым футболистам, не хватает реализации, мастерства.

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Трагедии из поражения мы не делаем, движемся в своем направлении. Я уверен, что мы будем становиться крепче. После таких поражений команда становится сильнее. То, что мы требуем от ребят, они выполняют. Самое главное, что есть моменты, проблемы только с реализацией.

Лунев и Русин травмированы, а касательно Леднева – таким было наше решение. Во втором тайме нам нужно было усиление, игра пошла не в том ключе, как мы ожидали", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ,

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