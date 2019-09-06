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Україна U-21 – Фінляндія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня

22:13 420 Читать на русском
Україна U-21 – Фінляндія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня
Руслан Ротань / УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував поразку від Фінляндії (0:2) на старті відбору Євро-2021.

 
Бенжамін Кельман 19’
Онні Валакарі 81’
19’ Бенжамін Кельман
81’ Онні Валакарі

"Програвати завжди неприємно. Стартові матчі нерідко проходять у такому ключі, коли ти маєш територіальну перевагу, створюєш моменти, але м’яч не йде у ворота. Це властиво молодим футболістам, не вистачає реалізації, майстерності.

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Трагедії з поразки ми не робимо, рухаємося у своєму напрямку. Я впевнений, що ми будемо ставати міцнішими. Після таких поразок команда стає сильнішою. Те, що ми вимагаємо від хлопців, вони виконують. Найголовніше, що є моменти, проблеми лише з реалізацією.

Луньов та Русин травмовані, а щодо Лєднєва – таким було наше рішення. У другому таймі нам потрібно було підсилення, гра пішла не в тому ключі, як ми очікували", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ,

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