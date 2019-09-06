Украина U-21 – Финляндия U-21: стартовые составы на матч квалификации Евро-2021

Молодёжная сборная Украины начинает квалификацию на Евро-2021 матчем против ровесников из Финляндии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч отбора к чемпионату Европы-2021 Украины U-21 – Финляндия U-21 начнётся в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт "Футбол 24".

Чемпионы мира U-20, Русин, Шапаренко – Ротань объявил заявку молодёжной сборной на матчи квалификации к Евро-2021

Стартовые составы

Украина U-21: Билык – Конопля, Бондарь, Чеберко, Корниенко – Алибеков, Шапаренко, Козак – Булеца, Сикан, Топалов

Запасные: Кучерук, Бабогло, Смирный, Вакула, Леднев, Мудрик, Милованов, Чех, Цитаишвіли

Молодіжка



️ Україна - Фінляндія



- 18:30



- Запоріжжя, Славутич-Арена



- Футбол 1#МиЗбірна pic.twitter.com/ldCEdiDfWc — Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) September 6, 2019

Финляндия U-21: Яаскелайнен – Хальме, Пиккарайнен, Сундман – Сойсало, Хювяринен, Лингман, Кайринен, Вертайнен – Валакари, Кельман

Запасные: Лейслахти, Мохамед, Оксанен, Юлятупа, Хяккинен, Ассегнун, Фагерстром, Виртанен, Коуассиви-Бениссан

Ротань и его команда: Лунин, Динамо, чемпионы мира – чего ждать от молодёжной сборной Украины в отборе к Евро-2021