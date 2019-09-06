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Украина U-21 – Финляндия U-21: стартовые составы на матч квалификации Евро-2021

17:34 28 Читати українською
Украина U-21 – Финляндия U-21: стартовые составы на матч квалификации Евро-2021
Сборная Украины U-21 начинает квалификацию на Евро-2021 / фото П. Кубанова

Молодёжная сборная Украины начинает квалификацию на Евро-2021 матчем против ровесников из Финляндии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч отбора к чемпионату Европы-2021 Украины U-21 – Финляндия U-21 начнётся в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Украина U-21: Билык – Конопля, Бондарь, Чеберко, Корниенко – Алибеков, Шапаренко, Козак – Булеца, Сикан, Топалов

Запасные: Кучерук, Бабогло, Смирный, Вакула, Леднев, Мудрик, Милованов, Чех, Цитаишвіли

Финляндия U-21: Яаскелайнен – Хальме, Пиккарайнен, Сундман – Сойсало, Хювяринен, Лингман, Кайринен, Вертайнен – Валакари, Кельман

Запасные: Лейслахти, Мохамед, Оксанен, Юлятупа, Хяккинен, Ассегнун, Фагерстром, Виртанен, Коуассиви-Бениссан

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