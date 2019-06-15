Украина U-20 – Южная Корея U-20: команды определились с формой на финал ЧМ-2019

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Навас создает проблемы для Лунина – Реал после подписания топ-новичков планирует распродажу
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"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокуватиСборная Украины — 14 июнь 779
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