Украина U-20 – Южная Корея U-20: команды определились с формой на финал ЧМ-2019

Стало известно, в каких формах сыграют сборные Украины и Южной Кореи в финале чемпионата мира-2019 U-20.

Молодежные сборные Украины и Южной Кореи определились, в каких формах проведут финальный поединок чемпионата мира-2019, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: анонс финала чемпионата мира-2019

Украинцы сыграют в синей форме, тогда как корейцы в традиционной красной экипировке.

Напомним, сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира встретится с Южной Кореей. Встречу будет транслировать телеканал UA: Первый. Начало матча в 19:00.

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