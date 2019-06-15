toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Украина U-20 – Южная Корея U-20: команды определились с формой на финал ЧМ-2019

11:22 96 Читати українською
Украина U-20 – Южная Корея U-20: команды определились с формой на финал ЧМ-2019
Сергей Булеца / УАФ

Стало известно, в каких формах сыграют сборные Украины и Южной Кореи в финале чемпионата мира-2019 U-20.

 

Молодежные сборные Украины и Южной Кореи определились, в каких формах проведут финальный поединок чемпионата мира-2019, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: анонс финала чемпионата мира-2019

Украинцы сыграют в синей форме, тогда как корейцы в традиционной красной экипировке.

Напомним, сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира встретится с Южной Кореей. Встречу будет транслировать телеканал UA: Первый. Начало матча в 19:00.

"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати

blog_ava
Главные новости футбола 14 июня: Украина улучшила позиции в рейтинге ФИФА, Малиновский приближается к Серии А
07:00
309
Теги
Украина U-20 Украина U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Южная Корея U-20 Южная Корея U-20 Сборная Украины Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
59
мин
Украина U-20
19:00
Южная Корея U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук