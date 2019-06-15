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Україна U-20 – Південна Корея U-20: команди визначились з формою на фінал ЧС-2019

11:20 478 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: команди визначились з формою на фінал ЧС-2019
Сергій Булеца / УАФ

Стало відомо, у яких формах зіграють збірні України та Південної Кореї у фіналі чемпіонату світу-2019 U-20.

 

Молодіжні збірні України та Південної Кореї визначились, у яких формах проведуть фінальний поєдинок чемпіонату світу-2019, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Українці зіграють у синій формі, тоді як корейці у традиційній червоній екіпіровці.

Нагадаємо, збірна України U-20 в фіналі чемпіонату світу зустрінеться з Південною Кореєю. Зустріч буде транслювати телеканал UA:Перший. Початок матчу о 19:00.

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