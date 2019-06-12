Украина U-20 – Италия U-20: послематчевая пресс-конференция Александра Петракова

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу своей команды над сверстниками из Италии в полуфинале чемпионата мира-2019.

"Я очень счастлив, что мы победили. Анализ матча будет позже. Доволен ребятами – это их победа. Доволен и своими помощниками, ведь тренерско-административный штаб очень много работал. Они вместе сделали это дело. Также хотел бы поздравить наших болельщиков. Если мы порадовали кого-то в Украине, то будем очень счастливы. Однако мы уже начинаем готовиться к финалу.

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Сергея Булецу я знаю пять лет. Замечательный парень во всех отношениях, растет хороший футболист. Он молодец, что забил решающий мяч, но выделять кого-то отдельно я не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу. Ну а Сергея, игрока киевского Динамо, поздравляю с тем, что он принес нам выход в финал.

Отмененный гол итальянцев? Я не видел этого эпизода. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное и правильное решение. Я думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, замен не было... Но, как говорится, Бог нам помог", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

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