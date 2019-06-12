Україна U-20 – Італія U-20: післяматчева прес-конференція Олександра Петракова

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу своєї команди над однолітками з Італії у півфіналі чемпіонату світу-2019.

"Я дуже щасливий, що ми перемогли. Аналіз матчу буде пізніше. Задоволений хлопцями – це їхня перемога. Задоволений і своїми помічниками, адже тренерсько-адміністративний штаб дуже багато працював. Вони разом зробили цю справу. Також хотів би привітати наших уболівальників. Якщо ми порадували когось в Україні, то будемо дуже щасливі. Проте ми вже починаємо готуватися до фіналу.

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Сергія Булецу я знаю п’ять років. Чудовий хлопець в усіх розуміннях, росте хороший футболіст. Він молодець, що забив вирішальний м'яч, але виділяти когось окремо я не стану. Буду акцентувати увагу на всій команді, яка заслужила цю перемогу. Ну а Сергія, гравця київського Динамо, вітаю з тим, що він приніс нам вихід до фіналу.

Скасований гол італійців? Я не бачив цього епізоду. Але капітан команди Валерій Бондар сказав, що суперник просто вдарив його ліктем. Добре, що є справедливість, і суддя прийняв логічне й правильне рішення. Я вже думав, що ми не витримаємо в додатковий час, адже грали вдесятьох, замін не було… Але, як то кажуть, Бог нам допоміг", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

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