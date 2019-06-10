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Украина U20 – Италия U20: Попов может сыграть в полуфинале чемпионата мира – врачи подозревали у защитника перелом ноги

22:49 25 Читати українською
Украина U20 – Италия U20: Попов может сыграть в полуфинале чемпионата мира – врачи подозревали у защитника перелом ноги
Денис Попов / УАФ

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов занимался в общей группе команды на сегодняшний вечерней тренировке.

 

Попов восстановился от повреждения и уже тренировался в общей группе, сообщает UA: Спорт.

Петраков: Может, сборной Украины не выходить на матч, если Италия играет "по-чемпионски"?

Напомним, защитник получил растяжение связок голеностопа в матче с Колумбией (1:0) в 1/4 финала Чемпионата мира-2019.

Полуфинальный матч молодежного чемпионата мира между сборными Украины и Италии состоится 11 июня, начало игры в 18:30.

Лунин официально возвращается в расположение сборной Украины U-20 и сыграет в полуфинале ЧМ-2019

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