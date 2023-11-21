Отбор Евро-2024 U-19, группа 7, 3 тур

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:4

Голы: Ермачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84

Первый этап квалификации на Евро-2024 состоял из мини-турнира, где соперниками Украины стали сверстники из Косово, Словакии и Мальты. На территории последних проходили все матчи.

Украинцы хорошо начали отбор, обыграв Мальту, однако во втором туре получили позорный разгром от косоваров. После провала Олег Кузнецов произвел замены в составе, что принесло результат.

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"Сине-желтые" в решающем матче уверенно разгромили Словакию. В конце первого тайма Украина создала три гола за десять минут. Отличились Ермачков, Деркач и Михавко, а Мануйлов оформил два ассиста.

Наши ребята нанесли в семь раз больше ударов, чем соперник. Было 12 попаданий в створ словацких ворот – тотальное доминирование. Во втором тайме Пономаренко завершил избиение четвёртым голом.

Украина победила, набрала 6 очков, поднялась на первое место группы и гарантировала себе выход в элит-раунд отбора. Жеребьевка состоится в декабре, а матчи элит-раунда запланированы на весну 2024-го.

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