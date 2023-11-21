Відбір Євро-2024 U-19, група 7, 3 тур

Словаччина U-19 – Україна U-19 – 0:4

Голи: Єрмачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84

Перший етап кваліфікації на Євро-2024 складався з мінітурніру, де суперниками України стали однолітки з Косова, Словаччини та Мальти. На території останніх проходили всі матчі.

Українці добре розпочали відбір, обігравши Мальту, однак у другому турі зазнали ганебного розгрому від косоварів. Після провалу Олег Кузнєцов зробив заміни в складі, що принесло результат.

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"Синьо-жовті" у вирішальному матчі впевнено розгромили Словаччину. Наприкінці першого тайму Україна створила три голи за десять хвилин. Відзначилися Єрмачков, Деркач і Михавко, а Мануйлов оформив два асисти.

Наші хлопці завдали в сім разів більше ударів, ніж суперник. Було 12 влучань у площину словацьких воріт – тотальне домінування. У другому таймі Пономаренко завершив побиття четвертим голом.

Україна перемогла, набрала 6 очок, піднялася на перше місце та гарантувала собі вихід в еліт-раунд відбору. Жеребкування відбудеться у грудні, а матчі еліт-раунду заплановані на весну 2024-го.

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