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Украина U-21 – Мальта U-21: стартовые составы на матч квалификации Евро-2021

17:21 97 Читати українською
Украина U-21 – Мальта U-21: стартовые составы на матч квалификации Евро-2021
Украина U-21 – Мальта U-21: онлайн-трансляция

Молодежная сборная Украины во втором туре отбора встречается с мальтийскими сверстниками. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч отбора к чемпионату Европы-2021 Украина U-21 – Мальта U-21 начнется в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию встречи можно смотреть на канале "Футбол 2". Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

"Молодежка" плохо стартовала в отборе – в первом туре подопечные Руслана Ротаня дома уступили Финляндии.

Стартовые составы

Украина U-21: Билык – Милованов, Быков, Чеберко, Дубинчак – Алибеков, Чех, Шапаренко – Леднев, Русин, Топалов.

Запасные: Нещерет, Бабогло, Смирный, Кожушко, Мудрик, Конопля, Сикан, Цитаишвили, Булеца.

Мальта U-21: Велла – Камильери, Борг, Пюлис, Греч – Ксереб, Сансоне, Шоу, Бирман – Танти, Бринкет.

Запасные: Аквилина, Зерафа, Фригьери, Бусуттил, Грима, Элуни, Гатт, Аттард, Кассар.

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