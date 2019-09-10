toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Україна U-21 – Мальта U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2021

18:20 1416 Читать на русском
Україна U-21 – Мальта U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2021
Україна U-21 – Мальта U-21: онлайн-трансляція

Молодіжна збірна України в другому турі відбору зустрічається з мальтійськими однолітками. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч відбору до чемпіонату Європи-2021 Україна U-21 – Мальта U-21 розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляцію зустрічі можна дивитися на каналі "Футбол 2". Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

"Молодіжка" погано стартувала у відборі – в першому турі підопічні Руслана Ротаня вдома поступилися Фінляндії.

Стартові склади

Україна U-21: Білик – Мілованов, Биков, Чеберко, Дубінчак – Алібеков, Чех, Шапаренко – Лєднєв, Русин, Топалов.

Запасні: Нещерет, Бабогло, Смирний, Кожушко, Мудрик, Конопля, Сікан, Цітаішвілі, Булеца.

Мальта U-21: Велла – Камільєрі, Борг, Пюліс, Греч – Ксереб, Сансоне, Шоу, Бірман – Танті, Брінкет.

Запасні: Аквіліна, Зерафа, Фріг'єрі, Бусуттіл, Гріма, Елуні, Гатт, Аттард, Кассар.

Україна U-21 програла Фінляндії у відборі до Євро-2021: "перший млинець" Ротаня, фарт фінів та перфоманс Яаскелайнена

blog_ava
Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч
11:50
10151
Теги
Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Україна U-21 - Мальта U-21 Мальта U-21 Мальта U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук