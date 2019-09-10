Україна U-21 – Мальта U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2021

Молодіжна збірна України в другому турі відбору зустрічається з мальтійськими однолітками. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору до чемпіонату Європи-2021 Україна U-21 – Мальта U-21 розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляцію зустрічі можна дивитися на каналі "Футбол 2". Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".
"Молодіжка" погано стартувала у відборі – в першому турі підопічні Руслана Ротаня вдома поступилися Фінляндії.
Стартові склади
Україна U-21: Білик – Мілованов, Биков, Чеберко, Дубінчак – Алібеков, Чех, Шапаренко – Лєднєв, Русин, Топалов.
Запасні: Нещерет, Бабогло, Смирний, Кожушко, Мудрик, Конопля, Сікан, Цітаішвілі, Булеца.
Мальта U-21: Велла – Камільєрі, Борг, Пюліс, Греч – Ксереб, Сансоне, Шоу, Бірман – Танті, Брінкет.
Запасні: Аквіліна, Зерафа, Фріг'єрі, Бусуттіл, Гріма, Елуні, Гатт, Аттард, Кассар.
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