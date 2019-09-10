Украина U-21 – Мальта U-21 – видео голов

Украина U-21 принимает Мальту U-21 во 2 туре отбора к Евро-2021. Смотрите видео голов и обзор матча Украина U-21 – Мальта U-21.

Подопечные Руслана Ротаня открыли счет на 17-й минуте. Украина заработала угловой с левого флажка и разыграла его низом через пас Алибекова в зону перед штрафной. Дмитрий же красивым ударом закрутил мяч точно в левый угол – 1:0.

Совсем скоро "желто-синие" удвоили преимущество. Чеберко прошел по левому флангу и отдал тонкую передачу вдоль линии ворот, а Топалов с нее прострелил на Русина. Назарий занес мяч в ворота с метра – 2:0.

Еще до перерыва счет стал разгромным. Русин прорвался по правому флангу и отдал передачу на край штрафной Ледневу, а тот сместился в центр и мощно закрутил с левой в дальний угол, а-ля Роббен – 3:0.