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Украина U-21 разбила Мальту U-21 в отборе к Евро-2021: три эффектных гола до перерыва и слабый второй тайм

20:26 184 Читати українською
Украина U-21 разбила Мальту U-21 в отборе к Евро-2021: три эффектных гола до перерыва и слабый второй тайм

Молодежная сборная Украины во втором туре квалификации к Евро-2021 уверенно переиграла Мальту со счетом 4:0. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили
 
17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили

"Молодежка" плохо стартовала в отборе – в первом туре подопечные Руслана Ротаня дома уступили Финляндии. Поражение было не совсем справедливым результатом, ведь сборная Украины создала гораздо больше голевых моментов. Слабая реализация, ошибки в обороне и фарт соперника привели к фиаско.

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На второй тур Ротань существенно обновил стартовый состав: из-за травм изменил почти всю линию обороны, в атаке выпустил дуэт из Зари Русин-Леднев. Мальтийцы в пятницу расписали выездную ничью против Северной Ирландии, однако все равно воспринимались явным аутсайдером сегодняшнего матча. Украина должна была побеждать – без вариантов.

"Сине-желтые" со стартовым свистком завладели инициативой. Уже на 2-й минуте мы могли выйти вперед, когда Дубинчак подключился по левому флангу к атаке и отдал немного назад на Топалова – удар в касание оказался неточным. Вскоре Украина организовала еще одну классную атаку этой бровкой, но Русин не добрался до качественного прострела Топалова.

На 17-й минуте хозяева все же вышли вперед благодаря заготовленному розыгрышу стандарта – снова с левого фланга. Алибеков хитро покатил на линию штрафной, откуда Топалов роскошно закрутил мяч под штангу. Фантастика! Украина повела в счете, а затем очень быстро закрепила преимущество.

Украина U-21 – Мальта U-21 – видео голов

Вторая голевая атака пришла, конечно, с левого края. Чеберко получил мяч у углового флажка и покатил вдоль лицевой линии в свободную зону Топалову. Дмитрий прокинул сферу дальше во вратарскую, а там Русин в борьбе с двумя оппонентами заставил "круглого" залететь в сетку. Руслан Ротань отреагировал на 2:0 радостным удивлением, а VIP-ы на трибунах выдали эмоцию "Not bad".

Сборная Украины не сбавляли обороты. Леднев пытался немного уравновесить структуру игры активностью на правом фланге. Он сместился в центр, накрутил трех соперников и выстрелил в дальнюю штангу. Затем Шапаренко вырвался на оперативный простор и издалека встряхнул другую штангу – в этом эпизоде ​​Леднев уже подыграл партнеру.

Мальта окончательно подсела, и наши ребята начали немного куражиться. Правда, это была просто красивая игра, а не пижонство. Топалов пяткой вывел на удар Русина, но Назарий пробил слишком легко. Форвард Зари много предлагал себя под передачи из глубины.

Под занавес первого тайма он зацепился за одну из таких и отпасовал на Леднева. Тот сделал несколько шагов в центр, нашел щель и отправил мяч точно в ближнюю "шестерку". 3:0 в первом тайме и ноль моментов у Мальты.

На второй тайм наши футболисты вышли с совсем другим настроением. Никакой заряженности на атаку, вялый контроль мяча без продвижения вперед и немало свободы для гостей. Выход из обороны стал катастрофическим – много ошибок в передачах, Быков и Дубинчак просто дарили мяч сопернику. Защитники теряли зоны, позволяли Мальте заходить в собственную штрафную и бить по воротам. Феерический контраст с первой 45-минуткой.

Тренерский штаб быстро сделал тройную замену, сняв Алибекова, Шапаренко и Топалова, которые были лучшими в команде до перерыва в каждой линии. Футбол сборной Украины окончательно превратился в кошмар – до 75-й минуты мы не могли построить хотя бы одну осмысленную позиционную атаку.

Конец встречи "сине-желтые" провели с мячом на чужой половине поля. Желанием выделялся Цитаишвили, который вышел на замену. Кожушко нашел Гео на углу штрафной, а тот спокойно отправил мяч в дальний угол. Затем Кожушко уже сам убежал на свидание с голкипером, но не переиграл его.

Гандикапа с первого тайма хватило для разгромной победы – 4:0. Украина набрала первые очки в квалификации и поднялась на второе место группы 8.

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Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча
21:25
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