Украина U-21 разбила Мальту U-21 в отборе к Евро-2021: три эффектных гола до перерыва и слабый второй тайм

Молодежная сборная Украины во втором туре квалификации к Евро-2021 уверенно переиграла Мальту со счетом 4:0. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

"Молодежка" плохо стартовала в отборе – в первом туре подопечные Руслана Ротаня дома уступили Финляндии. Поражение было не совсем справедливым результатом, ведь сборная Украины создала гораздо больше голевых моментов. Слабая реализация, ошибки в обороне и фарт соперника привели к фиаско.

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На второй тур Ротань существенно обновил стартовый состав: из-за травм изменил почти всю линию обороны, в атаке выпустил дуэт из Зари Русин-Леднев. Мальтийцы в пятницу расписали выездную ничью против Северной Ирландии, однако все равно воспринимались явным аутсайдером сегодняшнего матча. Украина должна была побеждать – без вариантов.

"Сине-желтые" со стартовым свистком завладели инициативой. Уже на 2-й минуте мы могли выйти вперед, когда Дубинчак подключился по левому флангу к атаке и отдал немного назад на Топалова – удар в касание оказался неточным. Вскоре Украина организовала еще одну классную атаку этой бровкой, но Русин не добрался до качественного прострела Топалова.

На 17-й минуте хозяева все же вышли вперед благодаря заготовленному розыгрышу стандарта – снова с левого фланга. Алибеков хитро покатил на линию штрафной, откуда Топалов роскошно закрутил мяч под штангу. Фантастика! Украина повела в счете, а затем очень быстро закрепила преимущество.

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Вторая голевая атака пришла, конечно, с левого края. Чеберко получил мяч у углового флажка и покатил вдоль лицевой линии в свободную зону Топалову. Дмитрий прокинул сферу дальше во вратарскую, а там Русин в борьбе с двумя оппонентами заставил "круглого" залететь в сетку. Руслан Ротань отреагировал на 2:0 радостным удивлением, а VIP-ы на трибунах выдали эмоцию "Not bad".

Сборная Украины не сбавляли обороты. Леднев пытался немного уравновесить структуру игры активностью на правом фланге. Он сместился в центр, накрутил трех соперников и выстрелил в дальнюю штангу. Затем Шапаренко вырвался на оперативный простор и издалека встряхнул другую штангу – в этом эпизоде ​​Леднев уже подыграл партнеру.

Мальта окончательно подсела, и наши ребята начали немного куражиться. Правда, это была просто красивая игра, а не пижонство. Топалов пяткой вывел на удар Русина, но Назарий пробил слишком легко. Форвард Зари много предлагал себя под передачи из глубины.

Под занавес первого тайма он зацепился за одну из таких и отпасовал на Леднева. Тот сделал несколько шагов в центр, нашел щель и отправил мяч точно в ближнюю "шестерку". 3:0 в первом тайме и ноль моментов у Мальты.

На второй тайм наши футболисты вышли с совсем другим настроением. Никакой заряженности на атаку, вялый контроль мяча без продвижения вперед и немало свободы для гостей. Выход из обороны стал катастрофическим – много ошибок в передачах, Быков и Дубинчак просто дарили мяч сопернику. Защитники теряли зоны, позволяли Мальте заходить в собственную штрафную и бить по воротам. Феерический контраст с первой 45-минуткой.

Тренерский штаб быстро сделал тройную замену, сняв Алибекова, Шапаренко и Топалова, которые были лучшими в команде до перерыва в каждой линии. Футбол сборной Украины окончательно превратился в кошмар – до 75-й минуты мы не могли построить хотя бы одну осмысленную позиционную атаку.

Конец встречи "сине-желтые" провели с мячом на чужой половине поля. Желанием выделялся Цитаишвили, который вышел на замену. Кожушко нашел Гео на углу штрафной, а тот спокойно отправил мяч в дальний угол. Затем Кожушко уже сам убежал на свидание с голкипером, но не переиграл его.

Гандикапа с первого тайма хватило для разгромной победы – 4:0. Украина набрала первые очки в квалификации и поднялась на второе место группы 8.