Україна U-20 – США U-20 – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Збірна України U-20 обіграла США у першому турі групового турніру Чемпіонату світу U-20 з рахунком 2:1. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-20 – США U-20.

Українці розпочали зустріч другим номером, однак на 26-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Георгій Цітаішвілі виконав розкішне закидання з глибини на Сергія Булецу, а той вміло прикрив м'яч корпусом, вийшов на побачення з голкіпером і розстріляв ворота – 1:0.

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США дуже швидко відігралися завдяки хаосу перед штрафним майданчиком України. Суперник скористався провалом у центрі, після чого м'яч зліва отримав Тімоті Веа. Син знаменитого футболіста зробив простріл вздовж воріт, а Брендон Серванія його замкнув – 1:1.

На старті другого тайму "синьо-жовті" знову вийшли вперед – допоміг стандарт. Сергій Булеца навісив з кутового, а Денис Попов виграв повітря на лінії воротарського майданчика та вдруге засмутив США – 2:1. Так і завершився поєдинок. Україна стартувала на турнірі з перемоги.

Україна U-20 – США U-20 – відео голів та огляд матчу: