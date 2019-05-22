ЧМ-2019: расписание матчей сборной Украины U-20 – болельщики смогут увидеть все поединки в прямом эфире

ФИФА обнародовала полное расписание матчей чемпионата мира-2019 U-20. Сборная Украины является одним из участников турнира.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата мира U-20. УАФ в своем Facebook сообщила, в какие даты и время будет играть сборная Украины.

Лунин оценил перспективы сборной Украины U-20 на чемпионате мира–2019

Расписание матчей:

24 мая. 21:30 – Украина – США.

27 мая. 19:00 – Украина – Катар.

30 мая. 21:30 – Украина – Нигерия.

Официальным транслятором поединков юношеского Мундиаля в Украине является канал UA-Первый. Комментировать будут Денис Босянок и Дмитрий Джулай.