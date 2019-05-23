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Україна U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпіонату світу

23 травня 17:07 1385 Читать на русском
Україна U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпіонату світу
Україна U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпіонату світу 24.05.2019

Збірна України U-20 зіграє проти команди США U-20 у матчі 1 туру чемпіонату світу-2019. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

 

Матч та онлайн-трансляція матчу Україна U-20 – США U-20 розпочнеться 24 травня на стадіоні у місті Бельско-Бяла (Польща). Початок поєдинку – о 21:30 за київським часом.

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Україна U-20 – США U-20: прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу

Експерти букмекера BWin віддають перевагу команді США. Коефіцієнт на перемогу американців – 2,30, тоді як тріумф України оцінюється у 2,90. Коефіцієнт на нічию – 3,30.

Фахівці контори Betfair теж вважають Україну аутсайдером поєдинку. Перемога команди Олександра Петракова оцінюється у 3,00, а потенційна вікторія США у цьому матчі – 2,30. Ймовірність нічиєї – 3,10.

Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019

Нагадаємо, у групі D, окрім України та США виступають команди Катару та Нігерії. ЧС-2019 U-20 у Польщі проходитиме в шести містах із 23 травня по 15 червня. Фінальний поєдинок відбудеться в Лодзі.

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