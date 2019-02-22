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Таблица коефициентов УЕФА: Украина сократила отставание от Бельгии

11:25 189 Читати українською
Таблица коефициентов УЕФА: Украина сократила отставание от Бельгии
Томаш Кендзера и Фран Соль / ФК Динамо Киев

Благодаря победе Динамо над Олимпиакосом Украина улучшила свое положение в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Киевское Динамо победило Олимпиакос в матче 1/16 финала Лиги Европы и осталось единственным представителем Украины в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Благодаря этой виктории Украина набрала 0,4 балла, имея всего 38,9 в рейтинге УЕФА. Таким образом, удалось сократить отставание от Бельгии, которая потеряла всех представителей. У бельгийцев в данный момент 39,9 пунктов.

Сегодня, 22 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

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