toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Бельгії

11:25 227 Читать на русском
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Бельгії
Томаш Кендзьора та Фран Соль / ФК Динамо Київ

Завдяки перемозі Динамо над Олімпіакосом Україна покращила своє становище в рейтингу асоціацій УЄФА.

Київське Динамо перемогло Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і залишилось єдиним представником України в єврокубках, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Динамо – Олімпіакос: Бойко фантастичний, Соль результативний, успіх командний – остання надія України в Лізі Європи

Завдяки цій вікторії Україна набрала 0,4 бали, маючи загалом 38,9 в рейтингу УЄФА. Таким чином, вдалось скоротити відставання від Бельгії, яка втратила всіх представників. У бельгійців наразі 39,9 пунктів.

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Рейтинг УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
56
хв
Мілан
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук