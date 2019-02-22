Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Бельгії

Завдяки перемозі Динамо над Олімпіакосом Україна покращила своє становище в рейтингу асоціацій УЄФА.

Київське Динамо перемогло Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і залишилось єдиним представником України в єврокубках, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Завдяки цій вікторії Україна набрала 0,4 бали, маючи загалом 38,9 в рейтингу УЄФА. Таким чином, вдалось скоротити відставання від Бельгії, яка втратила всіх представників. У бельгійців наразі 39,9 пунктів.

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.