Ничья с Италией не сильно повлияла на позиции сборной Украины в мировом рейтинге.

Испанский фанат статистики MisterChip посчитал заработанные очки до официального обнародования списка от ФИФА, которое ожидается 30 ноября.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных

После прошлого обновления сборная Украины провела единственный матч – против Италии в отборе на Евро-2024. Подопечные Реброва не смогли победить и вынуждены надеяться на запасной путь в плей-офф Лиги наций. Впрочем, в рейтинге ФИФА "сине-желтые" остаются на 22-й строчке. Впереди Иран, а позади Южная Корея, воспользовавшаяся провалом Швеции.

Есть несколько изменений в топ-10. Ужасающие выступления Бразилии позволили Англии оказаться в тройке лидеров – впереди только Аргентина и Франция. Бельгия также обошла бразильцев, а Нидерланды и Португалия обменялись местами.

FIFA publicará su nuevo ranking de selecciones el próximo jueves. No hace falta que esperéis tanto. Ahí lo tenéis... pic.twitter.com/dzmeEAQto4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 27, 2023

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