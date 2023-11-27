Украина сохранит место в рейтинге ФИФА – будут изменения в топ-3
Ничья с Италией не сильно повлияла на позиции сборной Украины в мировом рейтинге.
Испанский фанат статистики MisterChip посчитал заработанные очки до официального обнародования списка от ФИФА, которое ожидается 30 ноября.
Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных
После прошлого обновления сборная Украины провела единственный матч – против Италии в отборе на Евро-2024. Подопечные Реброва не смогли победить и вынуждены надеяться на запасной путь в плей-офф Лиги наций. Впрочем, в рейтинге ФИФА "сине-желтые" остаются на 22-й строчке. Впереди Иран, а позади Южная Корея, воспользовавшаяся провалом Швеции.
Есть несколько изменений в топ-10. Ужасающие выступления Бразилии позволили Англии оказаться в тройке лидеров – впереди только Аргентина и Франция. Бельгия также обошла бразильцев, а Нидерланды и Португалия обменялись местами.
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