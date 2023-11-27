Нічия з Італією не сильно вплинула на позиції збірної України у світовому рейтингу.

Іспанський фанат статистики MisterChip порахував зароблені очки до офіційного оприлюднення списку від ФІФА, яке очікується 30 листопада.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих

Після минулого оновлення збірна України провела єдиний матч – проти Італії у відборі на Євро-2024. Підопічні Реброва не змогли перемогти і змушені сподіватися на запасний шлях у плей-офф Ліги націй. Втім, у рейтингу ФІФА "синьо-жовті" залишаються на 22-й сходинці. Попереду Іран, а позаду Південня Корея, яка скористалася провалом Швеції.

Є кілька змін у топ-10. Жахливі виступи Бразилії дозволили Англії опинитися в трійці лідерів – попереду лише Аргентина та Франція. Бельгія також обійшла бразильців, а Нідерланди і Португалія обмінялися місцями.

FIFA publicará su nuevo ranking de selecciones el próximo jueves. No hace falta que esperéis tanto. Ahí lo tenéis... pic.twitter.com/dzmeEAQto4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 27, 2023

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