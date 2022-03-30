"Важно, чтобы наша сборная подготовилась к игре с Шотландией и следующим матчам. Предварительно мы договорились, как мы следим за нашими игроками – где они расположены, где тренируются и готовятся, какая нужна помощь.

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Планируем, что в июне будет игра с Шотландией. К тому времени наша сборная должна подготовиться и дать бой. У тренера важная задача – спланировать подготовку к важным играм", – заявил Павелко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны были сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь. Потенциальный соперник в финале уже известен – это Уэльс, одолевший Австрию (2:1).

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