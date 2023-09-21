Сборная Украины, которая в сентябре провела два матча – против Англии (1:1) и Италии (1:2), хоть и потеряла 2,83 балла, осталась на 24 строчке рейтинга ФИФА.

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На первом месте остается действующий чемпион мира – Аргентина. Франция и Бразилия расположились на второй и третьей строчках соответственно. В топ-10 произошло лишь одно изменение. Сборная Португалии опередила итальянцев, переместившись на восьмое место.

Во второй половине таблицы Швейцария поднялась на 13 строчку, а Колумбия на 16, подвинув Уругвай на 17 место.

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