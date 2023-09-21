УЕФА заметил в действиях болельщиков сборной Украины расистское поведение, что будет иметь последствия в следующих матчах отбора к Евро-2024.

УЕФА оштрафовал на 20 тысяч евро УАФ, а также распорядился закрыть часть трибун на следующий домашний матч сборной Украины под эгидой УЕФА и запретил продавать билеты украинским болельщикам на следующий выездной поединок, сообщает официальный сайт учреждения.

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Причиной назвали расистское поведение болельщиков сборной Украины. Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро за фейерверки и еще на 8 тысяч за блокирование общественных проходов.

Напомним, что свои следующие матчи в отборе к Евро-2024 Украина проведет уже в октябре. Сначала подопечные Сергея Реброва примут дома Северную Македонию (14 октября), а затем приедут в гости к Мальте (17 октября).

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