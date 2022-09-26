Сборные Украины и Шотландии определят обладателя путевки в элитный дивизион Лиги наций. Какой прогноз на поединок и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч 6-го тура Лиги наций Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в 21:45 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая пройдет в польском Кракове. Это последний тур Лиги наций, по итогам которого определится обладатель путевки в элитный дивизион турнира – Лигу А. Шотландия опережает "сине-желтых" на 2 очка – соответственно, команде Александра Петракова нужна только победа. Соперника устроит и ничья.

Украина – Шотландия: наставник британцев рассказал о состоянии травмированных и звездной потере на решающий матч Лиги наций

Украина – Шотландия: прогноз на матч Лиги наций

Авторитетная контора Bwin на успех команды Александра Петракова дает коэффициент 2.50, победу Шотландии оценивает в 2.80, а ничью – в 3.30. Как видим, нашу сборную считают незначительным фаворитом, но в целом шансы команд примерно равны. Специалисты William Hill выставили похожие котировки: Украина – 2.45, ничья – 3.20, а на Шотландию предлагают поставить за 2.80.

На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2.10, а на меньше 3-х забитых голов – за 1.67. Соответственно, большого количества голов не ожидают. По мнению букмекеров, наиболее вероятным счетом поединка в Кракове является ничья 1:1 – коэффициент такой результат составляет 5.50.

Напомним, 21 сентября в Глазго Шотландия разгромила Украину со счетом 3:0 и обошла подопечных Александра Петракова в турнирной таблице группы B1. Разгром, который "сине-желтые" устроили Армении, на турнирную ситуацию не повлиял – шотландцы обыграли Ирландию и сохранили лидерство в квартете.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно