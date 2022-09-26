Збірні України та Шотландії визначать володаря путівки в елітний дивізіон Ліги націй. Який прогноз на поєдинок і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч 6-го туру Ліги націй Україна – Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка пройде у польському Кракові. Це останній тур Ліги націй, за підсумками якого визначиться володар путівки в елітний дивізіон турніру – Лігу А. Шотландія випереджає "синьо-жовтих" на 2 очки – відповідно, команді Олександра Петракова потрібна тільки перемога. Суперника влаштує і нічия.

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Авторитетна контора Bwin на успіх команди Олександра Петракова дає коефіцієнт 2.50, перемогу Шотландії оцінює у 2.80, а нічию – в 3.30. Як бачимо, нашу збірну вважають незначним фаворитом, але загалом шанси команд є приблизно рівними. Фахівці William Hill виставили схожі котування: Україна – 2.45, нічия – 3.20, а на Шотландію пропонують поставити за 2.80.

На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 2.10, а на менше 3-х забитих голів – за 1.67. Відповідно, великої кількості голів не очікують. На думку букмекерів, найбільш ймовірним рахунком поєдинку в Кракові є нічия 1:1 – коефіцієнт на такий результат складає 5.50.

Нагадаємо, 21 вересня у Глазго Шотландія розгромила Україну з рахунком 3:0 і обійшла підопічних Олександра Петракова в турнірній таблиці групи B1. Розгром, який "синьо-жовті" влаштували Вірменії, на турнірну ситуацію не вплинув – шотландці обіграли Ірландію та зберегли лідерство у квартеті.

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